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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو تعهد لبايدن بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
24-08-2024 | 03:35
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