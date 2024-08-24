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وزير القوات الجوية الأميركي: واشنطن لا تخطط لنقل مقاتلاتها من طراز F-16 إلى أوكرانيا في المستقبل القريب (الشرق)

Lebanon 24
24-08-2024 | 05:15
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