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مسؤول حكومي إماراتي لوكالة رويترز: صفقة تبادل أسرى جديدة اليوم بين روسيا وأوكرانيا بعد وساطة إماراتية (الشرق)

Lebanon 24
24-08-2024 | 05:33
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