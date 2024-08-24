نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مخاطباً مفتي عكار ومطران الروم الارثوذكس: من حقّ عكار أن يكون لديها مطار ومستشفيات حكوميّة وجامعة لبنانية لأنّها خزان المؤسسات الرسمية

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