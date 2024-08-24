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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده خلال العمليات وسط قطاع غزة (الحرة)

Lebanon 24
24-08-2024 | 13:34
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