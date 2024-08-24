Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: لدينا 109 محتجزين في غزة ونفعل ما بوسعنا لإعادتهم

Lebanon 24
24-08-2024 | 14:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث 5 رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة
lebanon 24
25/08/2024 06:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية: الجيش يقدّر أن المحتجزين دانتسيغ وبوخستاب قتلا خلال عمليات نفذتها قواته في خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
25/08/2024 06:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: نراقب ومستعدون لأي هجوم من أي مكان وليس فقط لبنان
lebanon 24
25/08/2024 06:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ندعو المواطنين للاستجابة للتعليمات الأمنية في ظل تهديدات "حزب الله"
lebanon 24
25/08/2024 06:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:43 | 2024-08-24
23:41 | 2024-08-24
23:40 | 2024-08-24
23:40 | 2024-08-24
23:28 | 2024-08-24
23:27 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24