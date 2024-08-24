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هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الآلاف يتظاهرون في ميدان المخطوفين بتل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل

Lebanon 24
24-08-2024 | 14:45
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