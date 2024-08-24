Advertisement

أخبار عاجلة

اجتماع الحكومة الإسرائيلية يبحث الرد على حزب الله في حال توسيع عملياته

Lebanon 24
24-08-2024 | 23:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخلافات مستمرة داخل الحكومة الإسرائيلية على طريقة الرد على حزب الله (الحدث)
lebanon 24
25/08/2024 11:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: رئيس الحكومة ووزير دفاعه وقادة الجيش اتخذوا قرارا بتوجيه ضربة مسبقة لحزب الله في لبنان
lebanon 24
25/08/2024 11:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: ندين قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية بإقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراض قرب بيت لحم (الجزيرة)
lebanon 24
25/08/2024 11:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو يرفض توسيع صلاحيات الوفد المفاوض إلى اجتماع الدوحة
lebanon 24
25/08/2024 11:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:59 | 2024-08-25
03:58 | 2024-08-25
03:48 | 2024-08-25
03:48 | 2024-08-25
03:47 | 2024-08-25
03:37 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24