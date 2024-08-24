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الإذاعة الإسرائيلية: رئيس الحكومة ووزير دفاعه وقادة الجيش اتخذوا قرارا بتوجيه ضربة مسبقة لحزب الله في لبنان

Lebanon 24
24-08-2024 | 23:06
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