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وزير خارجية إسرائيل: وجهنا ضربة استباقية على حزب الله بينما كان يعد لشن هجوم واسع النطاق

Lebanon 24
25-08-2024 | 00:25
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