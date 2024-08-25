Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: حزب الله خطط لإطلاق حوالي 6000 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
25-08-2024 | 01:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نحو 12 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل والجولان
lebanon 24
25/08/2024 11:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ال12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة المطلة دون وقوع إصابات
lebanon 24
25/08/2024 11:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على جنوب لبنان عقب إطلاق نحو 30 صاروخًا باتجاه نهاريا والمناطق المحيطة بها
lebanon 24
25/08/2024 11:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 14" الإسرائيلية: منظومة الاعتراض نجحت في اعتراض مسيّرة واحدة فقط من سرب المسيّرات الذي أطلقه حزب الله مساء أمس باتجاه الشمال
lebanon 24
25/08/2024 11:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:59 | 2024-08-25
03:58 | 2024-08-25
03:48 | 2024-08-25
03:48 | 2024-08-25
03:47 | 2024-08-25
03:37 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24