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القناة 12 الإسرائيلية: رغم إعادة فتح مطار بن غوريون فإن عشرات الرحلات ستؤجل وتلغى بشكل كامل

Lebanon 24
25-08-2024 | 01:21
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