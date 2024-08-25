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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي كبير: إسرائيل ستتحمل الجزء الأكبر من أي دفاع ضد هجمات حزب الله

Lebanon 24
25-08-2024 | 02:22
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