الخطوط الجوية الاردنية تعلن تعليق رحلاتها من بيروت واليها

أعلنت شركة الخطوط الجوّيّة الملكيّة الأردنيّة، تعليق رحلاتها الجوّيّة من وإلى العاصمة اللّبنانيّة بيروت اليوم، وذلك نتيجة الوضع الرّاهن.

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