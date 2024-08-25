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لبنان
الخطوط الجوية الاردنية تعلن تعليق رحلاتها من بيروت واليها
Lebanon 24
25-08-2024
|
02:29
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أعلنت شركة الخطوط الجوّيّة الملكيّة الأردنيّة، تعليق رحلاتها الجوّيّة من وإلى العاصمة اللّبنانيّة بيروت اليوم، وذلك نتيجة الوضع الرّاهن.
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