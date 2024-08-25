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القناة 14 الإسرائيلية عن قائد سلاح البر الإسرائيلي السابق: يجب أن نتحول إلى استراتيجية الحسم
Lebanon 24
25-08-2024
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