رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع وزاريّ لمتابعة تطورات الجنوب: إننا نُجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد والمطلوب هو وقف العدوان الإسرائيليّ أولاً

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