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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع وزاريّ لمتابعة تطورات الجنوب: إننا نُجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد والمطلوب هو وقف العدوان الإسرائيليّ أولاً

Lebanon 24
25-08-2024 | 04:56
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