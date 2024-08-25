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ميقاتي: لتطبيق القرار 1701 ونؤكّدُ موقف لبنان الداعم للجهود الدولية التي تؤدّي إلى وقف إطلاق النار في غزّة

Lebanon 24
25-08-2024 | 04:57
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