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عضو لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" حانوخ ميلبيتسكي: فشلنا وسكان الشمال لا يتمتعون بالحماية (الميادين)

Lebanon 24
25-08-2024 | 05:18
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