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يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي: لم تتضرر أي من القواعد العسكرية ولم تسقط قذائف وسط إسرائيل
Lebanon 24
25-08-2024
|
05:55
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