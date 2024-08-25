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إعادة تشغيل ميناء حيفا شمالي إسرائيل بعد توقفه منذ ساعات الفجر (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-08-2024 | 05:55
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