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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا معظم الهجمات التي خطط لها حزب الله
Lebanon 24
25-08-2024
|
07:01
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