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وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش كان في حالة تأهب لأيام بعد مؤشرات على هجوم وشيك من حزب الله

Lebanon 24
25-08-2024 | 07:02
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