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إعلام إسرائيلي: حدثان صعبان الأول في الشمال وربما بنيران الجيش وليس من حزب الله وآخر في غزة

Lebanon 24
25-08-2024 | 07:07
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