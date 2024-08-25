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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 40,405 قتلى و93,468 مصابين منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
25-08-2024 | 07:14
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