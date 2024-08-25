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الميادين: وصول 4 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جراء قصف في منطقة عريبة شمال غربي مدينة رفح

Lebanon 24
25-08-2024 | 07:40
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