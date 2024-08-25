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تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي الاستطلاعي والمسّير فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
25-08-2024 | 08:45
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