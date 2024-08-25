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وزير الدفاع الاسرائيلي: الحرب على حزب الله ستأتي في المستقبل البعيد وليس الآن

Lebanon 24
25-08-2024 | 10:41
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