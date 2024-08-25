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سفير إسرائيل لدى واشنطن ل سي بي إس: لا نسعى إلى الحرب وزيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية لتل أبيب تهدف إلى التأكد من عدم التصعيد

Lebanon 24
25-08-2024 | 11:02
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