الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: من الواجب الأخلاقي أن نتوجه إلى الشعب اللبناني العزيز والدولة اللبنانية برحيل الرئيس سليم الحص الذي كان رمزا للنزاهة والمقاومة

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