نصرالله: منذ البداية وضعنا ضوابط أو عناوين للرد اولها أن لا يكون هدفاً مدنياً مع العلم أن هناك شهداء مدنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت ويحق لنا أن نستهدف "مدنيين" هناك

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