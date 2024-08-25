نصرالله: إما كنا سنذهب إلى قاعدة ترتبط بالاستخبارات العسكرية أو سلاح الجو لأنهما ترتبطان بعملية اغتيال الشهيد فؤاد شكر وأن يكون الهدف قريباً من جوار تل أبيب بالتالي ان يكون في العمق

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