نصرالله: حددنا هدفاً أساسياً للعملية في العمق وهي قاعدة غليلوت وهي قاعدة للاستخبارات العسكرية - أمان وفيها عدد كبير من الضباط والجنود وتدير الكثير من عمليات الاغتيال التي تجري في المنطقة والفتن والتضليل

Lebanon 24