نصرالله: جميع منصات الصواريخ عملت من دون استثناء ولم تصب أي منصة ولا أي واحدة قبل بدء العمل وليس 300 بل 340 صاروخ وكل مرابض المسيّرات أطلقت مسيّراتها ولم يتعرض أي مربض للمسيّرات للغارات قبل العمل أو بعد العمل

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