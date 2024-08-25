نصرالله: الهدف المطلوب كان قاعدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" 8200 في غليلوت بالقرب من تل أبيب ومعلوماتنا أن أحد الصاروخين وصل إلى هذه القاعدة

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