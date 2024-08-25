نصرالله: سمعنا منذ الصباح سردية نتنياهو وجيش الاحتلال ولاحقاً تم التعديل بهذه السردية والتركيز في سرديتهم أنهم قاموا بعمل استباقي وأنهم أفشلوا العملية ولكن هذه السردية مليئة بالأكاذيب

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