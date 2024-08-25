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نصرالله: الحديث عن أن هناك خطة لاستهداف أهداف مدنية أو مدنيين في الشمال هي إدعاءات كاذبة والدليل هي المواقع والثكنات التي استهدفت في الشمال وإذا هناك أي إصابات للمدنيين هناك فهي بسبب الصواريخ الاعتراضية

Lebanon 24
25-08-2024 | 11:33
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نصرالله: الحديث عن أن هناك خطة لاستهداف تل أبيب أو أهداف في داخل مدينة تل أبيب أو مطار بن غوريون هي إدعاءات كاذبة
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25/08/2024 20:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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