نصرالله: الحديث عن أن هناك خطة لاستهداف أهداف مدنية أو مدنيين في الشمال هي إدعاءات كاذبة والدليل هي المواقع والثكنات التي استهدفت في الشمال وإذا هناك أي إصابات للمدنيين هناك فهي بسبب الصواريخ الاعتراضية

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