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نصرالله: كل ما أردنا إطلاقه في هذه العملية هو إطلاق 300 صاروخ وقد أطلقنا 340 صاروخاً والعدو لم يحبط شيئاً

Lebanon 24
25-08-2024 | 11:34
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