نصرالله: الحديث عن صواريخ باليستية ولا نية لدينا في استخدامها ولكن قد نستخدمه لاحقاً وطالما أن الهدف يتحقق بهذا التكتيك الذي قمنا به وأي من الصواريخ الاستراتيجية والباليستية لم يصب بأذى

Lebanon 24