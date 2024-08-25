نصرالله: الفشل اليوم شبيه بعملية "الوزن النوعي" في عدوان 2006 والقائد السيد فؤاد شكر اتخذ قراراً وبلغ الأخوة وتم إخلاء الأودية والمناطق الفارغة من الاسلحة الاستراتيجية والباليستية

Lebanon 24