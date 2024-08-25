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نصرالله: ما حصل هو عدوان وليس عملاً إستباقياً ولم يترك أي أثر على عمليات المقاومة أو مجاهديها أو صواريخها أو مسيّراتها

Lebanon 24
25-08-2024 | 11:45
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نصرالله: جميع منصات الصواريخ عملت من دون استثناء ولم تصب أي منصة ولا أي واحدة قبل بدء العمل وليس 300 بل 340 صاروخ وكل مرابض المسيّرات أطلقت مسيّراتها ولم يتعرض أي مربض للمسيّرات للغارات قبل العمل أو بعد العمل
lebanon 24
25/08/2024 20:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نحن في معركة لها أفق وندعو المقاومة في غزة والضفة الغربية إلى الصبر كما ندعو كافة جبهات الإسناد إلى الاستمرار بعملياتها
lebanon 24
25/08/2024 20:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الإسرائيلي يريد دولة من البحر إلى النهر والمقاومة تريد كل أرض فلسطين التاريخية وكل المشاريع الوسطية سوف تذوب وليس لها أي وجود
lebanon 24
25/08/2024 20:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: محور المقاومة يُقاتل بغضب وبحكمة وبشجاعة ويملك القدرة ونحن الذين نمشي ونختار ونحن سنردّ وعليهم أنّ ينتظروا ونبحث عن ردّ حقيقيّ ومدروس جدّاً وليس عن ردّ شكليّ
lebanon 24
25/08/2024 20:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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