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نصرالله: ما حصل هو عدوان وليس عملاً إستباقياً ولم يترك أي أثر على عمليات المقاومة أو مجاهديها أو صواريخها أو مسيّراتها
Lebanon 24
25-08-2024
|
11:45
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