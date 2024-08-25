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نصرالله: كل الغارات التي حصلت لم تؤثر على العملية ولم يرتق شهداء بسبب وإنما الغارات بعد ذلك أدت إلى استشهاد أخ من حركة أمل وأخوين من حزب الله

Lebanon 24
25-08-2024 | 11:48
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نصرالله: العدو قبل نصف ساعة من توقيت العملية بدأ في الغارات بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني وهو لم يكن لديه معلومات استخباراتية رغم كل الجهود الاستخباراتية الأميركية والغربية وهو شعر بحركة ما ونفذ هذه الغارات والدليل أن كل المناطق المستهد
lebanon 24
25/08/2024 20:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: مرابض المسيّرات رغم الغارات لم تتضرر والمنصات المعنية بإطلاق الصواريخ لم يتم قصفها قبل العملية ولكن منصتين فقط بعد الإطلاق تم قصفهما
lebanon 24
25/08/2024 20:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الحديث عن أن هناك خطة لاستهداف أهداف مدنية أو مدنيين في الشمال هي إدعاءات كاذبة والدليل هي المواقع والثكنات التي استهدفت في الشمال وإذا هناك أي إصابات للمدنيين هناك فهي بسبب الصواريخ الاعتراضية
lebanon 24
25/08/2024 20:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: كل ما أردنا إطلاقه في هذه العملية هو إطلاق 300 صاروخ وقد أطلقنا 340 صاروخاً والعدو لم يحبط شيئاً
lebanon 24
25/08/2024 20:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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