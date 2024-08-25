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العربية: مصر أبلغت إسرائيل أنها لن تنسق إلا مع الجانب الفلسطيني بشأن معبر رفح

Lebanon 24
25-08-2024 | 12:11
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