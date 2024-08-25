Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأردني: نقف مع لبنان وأمنه وسيادته ونؤكد على ضرورة التزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701

Lebanon 24
25-08-2024 | 13:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: نقلت للرئيس بري رسالة دعم من مصر إلى لبنان حيث أن الأمن والاستقرار في البلد يمثلان مصلحة مصرية وعربية
lebanon 24
26/08/2024 03:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: وزير الخارجية المقترح عباس عرقجي أكد ضرورة تعزيز محور المقاومة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/08/2024 03:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية لوزير خارجية بريطانيا: مواصلة إسرائيل الاعتداء على لبنان وفلسطين واغتيال هنية سبب زعزعة الأمن في المنطقة (الميادين)
lebanon 24
26/08/2024 03:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: أجرينا اتصالات دبلوماسية على مستوى مجلس الأمن وكل الجهات للتأكيد على حقنا في الدفاع عن النفس (الجزيرة)
lebanon 24
26/08/2024 03:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2024-08-25
19:17 | 2024-08-25
19:16 | 2024-08-25
18:48 | 2024-08-25
18:34 | 2024-08-25
18:14 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24