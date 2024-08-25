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وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يعرقل صفقة التبادل ويريد دفع المنطقة نحو حرب إقليمية لينقذ مستقبله السياسي
Lebanon 24
25-08-2024
|
13:27
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