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موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي: محادثات القاهرة كانت إيجابية لكن الخلافات لا تزال قائمة بين الطرفين

Lebanon 24
25-08-2024 | 16:56
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