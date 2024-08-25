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وفاة 13 شخصاً وفقدان 14 آخرين جراء غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز في اليمن

Lebanon 24
25-08-2024 | 19:18
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