Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأوكراني يدعو الحلفاء إلى الاتفاق على استخدام دفاعاتهم الجوية لإسقاط الأهداف الروسية فوق أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
26-08-2024 | 05:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة البريطانية: لأوكرانيا كامل الحق في استخدام أسلحة بريطانية الصنع داخل الأراضي الروسية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/08/2024 14:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني أوكراني: الهجوم الأوكراني يهدف لتقويض قدرة روسيا على استخدام الطائرات الحربية لمهاجمة أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/08/2024 14:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي: بيان البنتاغون الذي يسمح لأوكرانيا بضرب شبه جزيرة القرم بالأسلحة الأميركية قد يؤدي إلى توسيع الصراع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/08/2024 14:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية القطري مفاوضات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/08/2024 14:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:43 | 2024-08-26
07:36 | 2024-08-26
07:32 | 2024-08-26
07:31 | 2024-08-26
07:22 | 2024-08-26
06:59 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24