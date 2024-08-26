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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مراسم تشييع الرئيس الراحل سليم الحص: تعيدني الذاكرة عن مواقفه الوطنية فهو رجل عصامي وكان مثالي الاعلى وهو كان ضمير لبنان والوطن وهو دافع عن القضية الفلسطينية

Lebanon 24
26-08-2024 | 05:20
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