وزير التربية والتعليم الإسرائيلي: لن نعرّض أي طالب للخطر ودولة إسرائيل ملزمة بمحاربة لبنان وحزب الله واستعادة الأمن وسنُصرّ على ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24