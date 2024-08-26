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وزير التربية والتعليم الإسرائيلي: لن نعرّض أي طالب للخطر ودولة إسرائيل ملزمة بمحاربة لبنان وحزب الله واستعادة الأمن وسنُصرّ على ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
26-08-2024 | 06:35
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