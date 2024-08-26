وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول أميركي: هناك قلق في واشنطن من احتمال أن تتورط إيران بشكل مباشر في الصراع لكن الهجوم الإيراني لا يبدو وشيكاً (سكاي نيوز عربية)

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